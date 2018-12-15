شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. الزمالك يكتسح القطن ويقترب من الدور الـ16 بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها..

نجح الزمالك فى تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

أنهى عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى، صفقة جيرالدو سيلفا صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى مقابل مليون دولار، بعد منافسة شرسة بين المارد الأحمر والترجى التونسى انتهت بحصول المارد الأحمر على الصفقة، بالرغم من أن اللاعب لن يشارك مع الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، بعد خوضه مباراة مع فريقه الأنجولى أمام أوثو دويو الكونغولى فى الدور التمهيدى من التصفيات.

توصل عدد من الباحثين البريطانيين إلى ميزة جديدة من نوعها، لشحن الهواتف الذكية بشكل مستديم دون الحاجة لاستخدام الكهرباء، وذلك عبر شحنها فى الملابس.

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم إجراء الكشف الطبى على 550 ألف مواطن بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، من المستهدف نحو 2 مليون و141 ألف و328 مواطناً، خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، بنسبة 25%.

أكد اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن لجنة فنية قامت بمعاينة أول وحدة ترام مفصلى قبل تسلمها من دولة أوكرانيا، وقد وافقت اللجنة على الوحدة الأولى، وتم شحنها وجار تسلمها خلال شهر.

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت بمسجد النور بالعباسية بنحو مائتى إمام وإدارى وواعظة من المتميزين علميًّا وإداريًّا بوزارة الأوقاف، وذلك لاختيار المجموعة الأولى للتدريب بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، واختيار المجموعة الأولى للتدريب بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وإعداد المدربين، والتى سيتم افتتاحها خلال شهر يناير المقبل 2019م.

وصلت منذ قليل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمسرح سيد درويش دار الأوبرا بالإسكندرية، لتشهد افتتاح مهرجان الأغنية الذى تنظمه جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية.

قال الدكتور ممدوح عبد الحليم، المنسق العام لحملة 100 مليون صحة بالمنوفية، إن الحملة تسير بخطى ثابتة بشكل كبير ودون أى معوقات حتى الآن .

لم تنجُ السيدة نحمدو سعيد عبد الرازق، سائقة الميكروباص، التى التقت بالرئيس السيسي أثناء جولته فى طريقه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأهداها سيارة جديدة للعمل عليها، من أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وأكاذيبهم فى القنوات والمواقع التابعة لهم، فسعت الجماعة الإرهابية طوال خلال الساعات الماضية فى محاولة تشويه السيدة، وخلق الأكاذيب عبر صفحاتهم بأن لقاءها بالرئيس السيسي كان باتفاق، وكذبة أخرى ادعوا فيها أنها التقت الرئيس السيسي من قبل، وهو ما نفته السيدة نحمدو، مؤكدة أنها أكاذيب تصنعها الجماعة لتشويه صورة الغلابة.

يرصد فيديو جهود وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة فى كل المجالات الأمنية خاصة المرور وإزالة التعديات.