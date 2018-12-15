شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف عدد من أجرى الكشف عليهم بمبادرة "100 مليون صحة" بكفرالشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم إجراء الكشف الطبى على 550 ألف مواطن بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، من المستهدف نحو 2 مليون و141 ألف و328 مواطناً، خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، بنسبة 25%.

وأضاف جودة، لـ"الخليج 365"، أن عدد المنافذ التى يجرى بها الكشف الطبى والتحاليل 214 منفذا، كما تضم الحملة 648 فريقا، من بينهم 324 صباحاً من الساعة التاسعة للساعة الثالثة عصراً، و324 فريقاً فى الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً للساعة التاسعة مساء، وكل فريق يتكون من "طبيب بشرى، صيدلى، أسنان، مدخل بيانات، ممرض أو ممرضة"، وعقب الانتهاء من المسح الشامل تنتقل الفرق للتوابع والعزب للوصول لكل المعنيين المراد المسح الطبى لهم، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" تعتبر فريدة من نوعها فى تحقيق المعادلة الصعبة، نظرًا لأنها تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب التقييم والعلاج، مؤكداً أن الحملة تشهد تضافر جميع القوى "الرقابية والتنفيذية والشعبية" لإنجاح المهمة.

وقال، إنه تم مجازة فريقين منذ بداية الحملة الأول من ديسمبر الجارى، بخصم 5 أيام من راتبهم، لعدم تواجدهم حتى نهاية الفترة المسائية، مؤكداً أن هناك التزاما من المشاركين فى الفرق، لأن المشاركين يعلمون أنها مهمة قومية للحفاظ على صحة المواطنين التى يحرص عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.