25 صورة ترصد افتتاح السيسي للمشروعات القومية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا ترصد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية، اليوم السبت.

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، في مجالي المياه والإسكان الاجتماعى، من الجبل الأصفر بالخانكة، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة، ومحطة مياه المحمودية، ومحطة مياه سوهاج الجديدة.

كما افتتح الرئيس مشروع المحروسة 1 و2، وهو من بين عدد من المشروعات المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.