أخبار مصر | تعيين حمزة عبد الحميد رئيسًا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين حمزة عبد الحميد رئيسًا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حمزة عبد الحميد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وكان حمزة عبد الحميد يعمل مديرا عامًا بمكتب الأمين العام لمجمع البحوث خلال الأعوام الماضية، ثم انتقل طبقا للقرار كرئيسا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية والتي تتولى شئون الإصدارات العلمية للمجمع يتبعها مجموعة من الإدارات العامة.

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