أخبار مصر | عاشور: التعليم المفتوح فاشل.. ونقابة المحامين ليست الحيطة المائلة لهذه القضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور: التعليم المفتوح فاشل.. ونقابة المحامين ليست الحيطة المائلة لهذه القضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ليست "الحيطة المائلة" فيما يتعلق بقضية خريجي التعليم المفتوح.

وقال "عاشور" خلال استضافته عبر برنامج "الأفوكاتو" المذاع اليوم السبت عبر قناة القاهرة والناس 2، تقديم دكتور أيمن عطا الله، إن النقابة ليست أقل من القضاء والجامعات اللذان رفضا خريجي نظام التعليم المفتوح، واصفا إياه بـ"مشروع تعليمي فاشل".

وأضاف: "النقابة تدخلت وأعلنت رفضها الواضح له، والمجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة لدراسة جدوى التعليم المفتوح، وانتهت اللجنة بقرار يلغيه.. التعليم المفتوح كله منظور أمام المحكمة الدستورية العليا وفي انتظار الحكم".