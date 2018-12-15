أخبار مصر | حزب مستقبل وطن ينظم ماراثون لمتحدي الإعاقة بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن ينظم ماراثون لمتحدي الإعاقة بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، ماراثوان رياضي لمتحدى الإعاقة بنادى الترسانة تحت رعاية المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين الحزب بالجيزة، تضمن تكريم للنماذج المشرفة من متحدى الاعاقة.

من جانبه، قال المهندس محمد البنا أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إن الحزب يدعم ذوى الإعاقة، فى إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية بإعلان عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة، لدعمهم وتنفيذ كافة مبادراتهم ومقترحاتهم، مُشيرًا إلي أننا حريصون على حقوق ذوى الإعاقة وتوفير أفضل خدمات لهم.

وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بالجيزة، أن الماراثون أقيم للتأكيد على قدرة متحدى الاعاقة فى الوصول لاعلى قمم النجاح فى مختلف المجالات وأن الحزب يدعم هذه الفئة بقوة، وأن هناك نماذج مشرفة يجب أن تكون قدوة لغيرها من الشباب من خلال اظهارها عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات وشرح قصص الكفاح التى عاشتها قبل الوصول إلى ما وصلت إليه، مضيفا الفاعلية أقيميت بالتنسيق بين أمانات العمل الجماهيرى والعلاقات العامة والشباب وذوى الاعاقة.

فيما قال المهندس هشام الهمامي، الأمين المساعد للعمل الجماهيري بالمحافظة، أن هذه الاحتفالية تأتي بمناسبة انتهاء عام 2018 وهو العام الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاما لذوي الاعاقة، مؤكدا أنه يعد اعترافًا من الدولة بحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم التعايش السلمى مع إعاقاتهم في المجتمع، مُضيفا أن دمج أشخاص ذوى الإعاقة فلسفة إنسانية تمثل نقلة أخلاقية نحو توفير التربية المناسبة لرعاية هذه الفئة ضمن البيئة المناسبة، وتشير بيئة الدمج إلى أن الناس متفردون بطرق مختلفة وأن الدمج هو العدالة الاجتماعية ليهم، مؤكدا أن مستقبل وطن يعمل جاهدا علي تقديم أفضل ما لدية للمجتمع المصري.