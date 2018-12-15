أخبار مصر | برلماني يقترح بناء المدارس على طراز المعابد حفاظا على التاريخ الفرعوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يقترح بناء المدارس على طراز المعابد حفاظا على التاريخ الفرعوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بناء جميع المدارس الجديدة على شكل وطراز الآثار المصرية والمعابد الفرعونية القديمة، حتى يشعر الطفل منذ نعومة أظافره بقيمة آثاره المصرية ولا تمحى من ذاكرته مدى الحياة ويعرف قيمتها التاريخية.

وأشار "طوبيا" فى بيان له اليوم، إلى أن الآثار المصرية تلقى اهتمامًا عالميًا وجميع دول العالم تحرص على زيارة الدولة المصرية لرؤيتها ورؤية الحضارة التى عجز العلم الحديث عن فك رموز بعضها حتى الآن، مضيفًا: على الرغم من هذه القيمة إلا أننا نجد هناك من ينقب ويبيع هذه المعالم وهو لا يعى أنه يبيع تاريخ بلده الذى لا يقدر بثمن، ولهذا علينا مواجهة هذه الظاهرة وهذا الأمر ليس بالقانون فقط فهناك ترسانة تشريعات ولكن مافيا الآثار ما اكثرهم ولابد من زرع الإنتماء فى الأجيال الجديدة.

وتابع "طوبيا"، أن التصدى لظاهرة تهريب الآثار المصرية يحتاج لتضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة ولا يوجد أفضل من بناء المدارس حديثا على طراز المعابد والآثار المصرية والفصول والطرقات الداخلية حتى يعيش الطلاب الأجواء ويقدروا قيمة هذه المعالم وهذه أولى خطوات التصدى لظاهرة التهريب.