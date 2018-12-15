أخبار مصر | ياسمين فؤاد تلتقي بالسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ والوفد الرئاسي البولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين فؤاد تلتقي بالسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ والوفد الرئاسي البولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي، بالسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ والوفد الرئاسى البولندي للتأكيد على أهمية مراعاة الاهتمامات المصرية فى برنامج عمل باريس للخروج بنص عادل متوازن منصف يوضح المسئولية المشتركة متباينة الأعباء كما تم الاتفاق فى باريس مما يسمح باستكمال مسارات التنمية والتحول الاقتصادى والمشروعات القومية فى مصر.

وأشادت الرئاسة البولندية بالدور الدبلوماسي الذى لعبته مصر فى المفاوضات الحاليّة بصفتها رئيس لمجموعة ال ٧٧ فى الصين ورئيس لمجموعة المفاوضين الأفارقة بجانب رئاستها لمجموعة تمويل المناخ مع الجانب الألماني للخروج بنص متوازن يحقق التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية وهو ما تم الإتفاق عليه فى باريس وهو ما يؤكد على عمق العلاقات بين مصر وبولندا والثقة فى القدرات المصرية فى تحقيق نتائج طيبة فى المفاوضات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنها ستعمل جاهدة على نجاح هذا المؤتمر بصفتها رئيس موتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بالتعاون مع وزير البيئة البولندي بصفته رئيس موتمر التغير المناخي لخلق تآزر بين الاتفاقيتين وذلك تنفيذا للمبادرة المصرية التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.