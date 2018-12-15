شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: السمنة مرض خطير يدمر الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة منى راداميس، استشاري تغذية، التحية إلى الرئيس السيسي لتسليطه الضوء على خطورة مرض السمنة على صحة المصريين، مشيرة إلى أن السمنة تؤثر على الحالة الاقتصادية وليس فقط على الحالة الصحية.

وأشارت «راداميس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم السبت، إلى أن السمنة مرض خطير يدمر الاقتصاد، لأن الإنسان لن يكون قادرا على الإنتاج، ناصحة المواطنين أن ينظموا تناولهم للوجبات.