ننشر تفاصيل زيارة وزير المالية لمصلحة الجمارك بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، السبت، بزيارة لمبنى مصلحة الجمارك المصرية بالإسكندرية في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية.

كان في استقبال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة وقيادات العمل الجمركية حيث استهل زيارته لميناء الإسكندرية بعقد اجتماع بمكتب كمال نجم رئيس مصلحة مع قيادات مصلحة الجمارك وقيادات ميناء الإسكندرية .

كما اصطحب الدكتور محمد معيط اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك في جولة ميدانية تفقدية بالميناء للاطمئنان على سير العمل.

وتفقد وزير المالية مجمع جمارك السيارات وتم شرح دورة الإجراءات الجمركية بالمجمع بداية من مرحلة القيد وتسجيل البيان الجمركي بدفتر 46 ك. م ومراجعة المستندات المطلوبة للإفراج عن السيارات وقطع الغيار ثم أتمام إجراءات المعاينة والتثمين واستيفاء جهات العرض الرقابية.

واستفسر عن الربط بين مصلحة الجمارك والبنوك فيما يخص ملحق 4 تمويل فأفاد السيد نجم رئيس المصلحة بأن هناك ربط مع البنك المركزى بالنسبة لنموذج 4 تمويل الذي يظهر على الحاسب الآلي ومع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث تظهر موافقة الهيئة على الحاسب الآلي لمصلحة الجمارك ويتم مطابقتها مع الإفراج الورقي من قبل الهيئة .

كما تم عرض كيفية الكشف والمعاينة بالنسبة للسيارات وقطع الغيار والذي يتم عن طريق إدارة الحركة المختصة بمكان التخزين حيث يتم المطابقة بين بيان العبوة والوراد الفعلي على الطبيعة ويتم توضيح مواصفات السيارة ورقم الشاسيه والمحرك والكماليات الموجودة بالسيارة، حتى يتسنى لإدارة التعريفة من تحديد الأسعار على أساسها.

ويتم أيضا دراسة الأسعار عن طريق لجنة التعريفة بمجرد قيد البيان الجمركي من خلال البيانات السعرية الموجودة على الحاسب الآلي الخاص بالأسعار كما يتم تحديث الأسعار والإفراج طبقا لاتفاقية القيمة .

واطمأن على أحوال العاملين بالإدارة وناقش مع أصحاب الشأن والمستخلصين الجمركيين أحوال العمل وكيفية تيسير إجراءات العمل، وطالب بالاستماع لمطالبهم في تحسين وسرعة الإجراءات.

كما زار وزير المالية مبنى الإدارة الإلكترونية الذي تتم فيه جميع الإجراءات على البضائع إلكترونيا واستمع لشرح تفصيلي لدورة العمل والإجراءات الإلكترونية منذ بداية القيد بالإدارة اللوجستية وتقديم أصول المستندات حيث يتم مسحها إلكترونيا وإرسالها لـ«داتا سنتر»، وتم اطلاعه على البيان الجمركي الآلي، فاستفسر عن مدة معالجة البيان وناظر بيان جمركي منتهية بالفعل منذ بدء معالجته حتى سداد الرسوم فتبين أنه تم الانتهاء منه خلال 15 دقيقه فقط.

وأثنى الدكتور محمد معيط وزير المالية على العاملين بمصلحة الجمارك وتقدم لهم بالشكر، مشيدا بكل ما يقومون به من جهود لتيسير وتسهيل حركة التجارة وحماية منافذ وحدود الوطن ومؤكدا بأنهم خط الدفاع الأول لحماية البلاد .

كما شدد الوزير على ضرورة قيام رجال الجمارك بواجبهم لحماية الصناعة الوطنية وضبط وإيقاف أية محاولات أو مخالفات لتهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع الممنوعة.

زيارة وزير المالية لمصلحة الجمارك

زيارة وزير المالية لمصلحة الجمارك

زيارة وزير المالية لمصلحة الجمارك

زيارة وزير المالية لمصلحة الجمارك

زيارة وزير المالية لمصلحة الجمارك

زيارة وزير المالية لمصلحة الجمارك