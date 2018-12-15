شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لترام الإسكندرية الجديد الوارد من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن لجنة فنية قامت بمعاينة أول وحدة ترام مفصلى قبل تسلمها من دولة أوكرانيا، وقد وافقت اللجنة على الوحدة الأولى، وتم شحنها وجار تسلمها خلال شهر.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" لأنه بعد تسلم أول وحدة للتجربة، سيتم التشغيل التجريبى، ثم تتسلم الإسكندرية 7 وحدات أخرى فى يونيو القادم، وفى نهاية 2019 سيتم توريد 8 عربات ترام أخرى.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية أنة تم التعاقد توريد 15 وحدة ترام مفصلى طبقا لمناقصة دولية أجرتها الهيئة العامة لنقل الركاب وفازت بها دولة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الترام الجديدة سوف تعمل على خط (محطة الرمل– سان ستيفانو)، وأن العربات الجديدة ستكون بسعة 140 راكبًا، ومزودة بالتكييف وبخدمة الواى فاى (الإنترنت)، ونظام تتبع "جى بى إس"، وتخدم جميع فئات الركاب.