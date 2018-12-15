شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة» في نقابة الصحفيين الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة على تواجد حملة «100 مليون صحة» بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتي الساعة الثالثة عصرًا اعتبارًا من الإثنين المقبل وحتى الأربعاء 19 ديسمبر الجاري، للكشف على الزملاء الصحفيين وأسرهم.

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية.