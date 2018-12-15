شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المنتجات الثانوية بأسوان: مصر لديها 15 مليون نخلة منتجاتها غير مستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق فى أسوان اليوم المؤتمر الدولى الأول للمنتجات الثانوية للنخيل وتطبيقاتها الصناعية والتجارية والذى يستمر لمدة 3 أيام، ويستهدف طرح العديد من الفرص الاستثمارية التي تُقدر بمليارات الجنيهات، بخلاف طرح الحلول العملية، لتوفير العملة الصعبة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، لمنتجات يتم هدرها دون الاستخدام الأمثل لها.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور حامد الموصلي، رائد أبحاث منتجات النخيل الثانوية، الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس، أن مصر تمتلك نحو 15 مليون نخلة، وتعاني منتجات النخيل الثانوية مثل الجريد، والخوص، والعرجون، والليف، وجذوع النخيل، من عدم استغلالها بشكل داعم للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تدخل في العديد من الصناعات، حيث تُعد بدائل للأخشاب كالخشب الحبيبي، والكونتر، وصناعة الأخشاب الخالية من الأشجار المعروفة بأنها صديقة للبيئة، كونها تحد من قطع الأشجار، فضلاً عن استخدام منتجات النخيل الثانوية في صناعة المركبات المدعمة بالألياف، والوقود الحيوي، والأعلاف العضوية، بخلاف الحرف الحديثة مثل الإكسسوارات المنزلية.

وأضاف الموصلي، أن المنتجات الثانوية للنخيل حول العالم تتمركز في منطقة الشرق الأوسط، بنحو 140 مليون نخلة، تنتج ما يقارب 4.8 مليون طن من المنتجات الثانوية للنخيل، لافتا إلى أن هذه المنتجات الثانوية يتم التخلص منها بحرقها في الحقول، أو استخدامها في أشياء منعدمة من حيث القيمة المضافة، حيث لا يتجاوز سعر كيلو الجريد الجاف الجنيه الواحد، بينما في حال استغلال هذا الجريد، بتحويله لألياف لتدعيم المواد المركبة، يبلغ سعر الكيلو الواحد للألياف 50 جنيها، وتابع بحسبة بسيطة يُمكن تخيل حجم العائد المالي من حصيلة ضرب 50 جنيها في 2 مليون طن سنوياً، ليصل بذلك العائد المالي من الجريد وحده إلى مليارات الجنيهات.

وأوضح رئيس المؤتمر الأول للمنتجات الثانوية للنخيل، أن منتجات النخيل الثانوية، يُمكنها حل أزمة توافر العملة الصعبة وذلك بالحد من استيراد الأخشاب من الخارج، والتي تتكلف مبالغ طائلة، حيث يُمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأخشاب، ما يعود بالنفع على صناعة الموبيليا والأثاث محلياً، والتي تأثرت سلباً من ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على صناعات ومنتجات اَخرى يتم استيرادها من الخارج بكميات كبيرة ومبالغ طائلة بالعملة الصعبة، مثل الأسمدة، والأعلاف، وهو ما يُمكن توافرها بما يغطي حاجة السوق المحلي من المنتجات الثانوية للنخيل أيضاً، ما يعني الحد من الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وإحداث حالة من الرواج بالسوق الداخلي.

ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مؤسسة حدث للإبداع وريادة الأعمال، بمدينة أسوان، مشاركة أكثر من 32 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب العديد من الهيئات، والمنظمات، والجهات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للغذاء، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي، بخلاف العديد من سفراء العالم، وممثلي الحكومة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، منهم وزارة الدولة لشئون البيئة، ووزارة التجارة والصناعة، وجامعة عين شمس، ومحافظة أسوان، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومؤسسة مصر الخير، وجامعة بوترا الماليزية.

ويهدف المؤتمر الأول للمنتجات الثانوية للنخيل، إلى إعادة اكتشاف منتجات النخيل الثانوية، باعتبارها ثروة مستدامة من المواد المتجددة، تُمثل قاعدة مادية للعديد من الصناعات، على سبيل المثال لا الحصر، صناعات السماد، والعلف، والأثاث، والأرضيات، ومستلزمات البناء، وتصنيع الورق، وتسليح البلاستيك، وإنتاج العشرات من المنتجات الكيميائية المطلوبة في العديد من السلع، ما يعني أن منتجات النخيل الثانوية يُمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في العالم أجمع، وبشكل خاص في دول الجنوب.

ويُتيح المؤتمر، الفرصة للشباب، ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار المبتكرة القائمة على منتجات النخيل، للمشاركة خلال فعالياته المختلفة للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز هذه الصناعة في مصر والمنطقة العربية، حيث يستضيف المؤتمر التصفيات النهائية لأول مسابقة عالمية للاستفادة من المخلفات الزراعية، وهي مسابقة دولية لطلاب الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والشركات الكبيرة لتطبيق مفهوم "عالم بلا مخلفات" عبر الأفكار المبتكرة التي تقوم على أساس الاستفادة من المخلفات الزراعية باعتبارها مورد متجدد حفاظًا على البيئة.

كما تشهد فعاليات المؤتمر، العديد من الجلسات التي تتطرق للقضايا الهامة وعرضها للنقاش المثمر، وأبرز المحاور التي سيتم طرحها، الاستخدامات الحديثة للنواتج الثانوية للنخيل، وتشمل المستجدات التكنولوجية والابتكارات الحديثة لتعظيم الاستفادة من هذه المنتجات، إلى جانب تحديات وفرص تعزيز نمو هذا النوع من الصناعات المتخصصة في مصر والمنطقة العربية، فضلاً عن استعراض التجارب الناجحة الخاصة بإعادة اكتشاف دور المنتجات الثانوية للنخيل كموارد متجددة، وأيضاً تماشياً مع الاتجاهات والمفاهيم العالمية لحماية البيئة والحد من معدلات التلوث، وسُبل التصدي للمخاطر البيئية الناجمة عن إهدار المنتجات الثانوية للنخيل.