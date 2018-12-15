شكرا لقرائتكم خبر عن شراكه «مصرية - أمريكية» لتوفير أدويه الأمراض النفسية والعصبية بالسوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت إحدى شركات الدواء الأمريكية، شراكة استراتيجية في مجال الأدوية مع احدى الشركات الوطنية بهدف التعاون في مجال تحسين الصحة النفسية ونشر الوعي عن ادوية الأمراض العصبية والنفسية، والاستفادة من الأبحاث الطبية الهامة التي أجريت على هذه الأدوية، إضافة إلى توزيع وتسويق عدد من الأدوية- التي تنتجها الشركة الأمريكية.

وقال رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء والعضو المنتدب للشركه المصرية، إن «الشراكة الطويلة الأمد مع الشركة الأمريكية العملاقة، ستمكننا من الظهور كداعم قوي في مجال علاجات الأمراض النفسية والعصبية».

وأوضح، أن بداية التعاون سيكون لتوزيع وتسويق أربعة أدوية من إنتاج الشركة الأمريكيه بالسوق المصري، وهي أدوية خاصة بعلاج الاكتئاب، اضطراب القلق العام، والام الاعتلال العصبي السكري، الانفصام العقلي، نوبات الهوس المصاحبه للاضطراب ثنائى القطب، واضطراب نقص الأنتباه مع فَرط النشاط.

وتابع «أرمانيوس»، أنه «يولي أهمية كبيرة لدور الشركات الوطنية في المسؤولية الاجتماعية لدعم المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية». كما أوضح أنه مع إبرام هذه الشراكة الجديدة ستقوم الشركه بتوسيع التغطية التسويقية لادوية الأمراض النفسية والعصبية وتحسين وصولها للمرضي من اجل رعاية صحية أفضل.

وأضاف: «يسعدنا توقيع الاتفاقيه مع شركة ليللي مصر ونأمل أن نستمر في بناء علاقات استراتيجية لإيجاد حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية للمرضى في مصر».

وفي السياق ذاته قال أوزكان أوزدوجان المدير العام للشركة الأمريكية، إن «لديهم تاريخ عريق ملئ بالأبتكار والإبداع في علاجات الأمراض النفسية والعصبية. حيث انتجت الشركة أربعة أدوية مبتكرة لعلاج الاضطرابات النفسية والعصبية وكان أولها إطلاق عقار فلوكسيتين عام 1987. والذي يعتبر طفرة علاجية كأول علاج مثبط انتقائي لاسترداد السيروتونين لعلاج الإكتئاب والقلق واضطراب الهلع الحاد والوسواس القهري».

وأضاف «أوزكان» أن هذه الشراكة جاءت بالتعاون مع ايفا فارما لانها رائدة في مجال تصنيع الأدوية بما تنص عليه مختلف معايير وضوابط الجودة وعبر عن سعادتة البالغة للشراكة مع الشركه المصريه وأشار أن هذا التعاون من شأنه توفير أدوية هامة وحيوية لعلاج أمراض نفسية وعصبية شديدة الخطورة، مشيرًا إلى أن المناخ الآمن للاستثمار الذي تعيشه مصر في الوقت الحالى، دفع الشركة إلى توسيع نشاطها وعقد شراكة مع شركة أدوية مصرية كبرى.