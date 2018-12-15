شكرا لقرائتكم خبر عن «بائعة دمياط» تُفجر مفاجأة: «طردوني من مكاني.. والمحافظة مبتردش عليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي بالتعاون مع قوات مديرية أمن دمياط، السبت، حملة مكبرة استهدفت عددا من الأسواق بالمدينة، وأسفرت تلك الحملة عن رفع كافة الإشغالات المخالفة بأسواق ٦٣، ٨٩ والعمومي والنيل الشعبي وكذلك المناطق المحيطة بتلك الأسواق، كما تم تنفيذ جميع القرارات الصادرة بالغلق لبعض المحلات وإخلاء الجزيرة الوسطى بسوق ٦٣ بالإضافة إلى تنفيذ قرار الإزالة لملاهي ألعاب بالنيل الشعبي.

وفي سياق متصل، فجّرت كريمة حمدان، بائعة الخضار بطلة الأزمة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرًا مفاجأة، حيث أكدت أنها فوجئت بحملة مكبرة تطيح بها من مكانها، الذي حددته لها المحافظ الدكتورة منال عوض، بناء على اللجنة التي كلفتها بذلك عقب لقاءها بها خلال الأزمة.

وقالت «بائعة الخضار»: «لقيت رئيس المجلس بيقوللي أمشي من هنا»، فرديت: «أنا واقفة في المكان اللي حددته المحافظ ليا، فقالي: أنتي مخالفه ومش هتقفي هنا مهما عملتي، وحاولت مقابلة الدكتورة منال عوض ولكنها رفضت مقابلتي، رغم أنها قالتلي لما بعتتلي عندها في المكتب إني لو احتجت حاجه أكلمها، وبعتلها على (الواتس آب) إلا أنها تجاهلت الرسالة، أو حتى الرد على اتصالي بها كمواطن تعرض لمشكلة وفي حاجة لتدخل المحافظ، ما اضطرني لعمل مداخلة في إحدى القنوات الفضائية للتضرر من مطاردة وتعنت مجلس المدينة معي، لأفاجأ برئيس المجلس يحدد لي مكانا لأفرش فيه بضاعتي في مكان نائي وجانبي وبجوار مقلب زبالة، وعندما تضررت لرئيس المجلس الحالي قاللي: «معندناش إلا كده»، حسب زعمها.

كانت بائعة الخضار ذاعت شهرتها عقب الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إثر قيام حملة من مجلس المدينة بالاعتداء عليها ونثر بضاعتها وقلب عربتها، ثم أخذها، وفشلت محاولاتها استعطاف رئيس المجلس السابق لدرجة محاولتها تقبيل قدمه، وتركها تكسب رزقها في مكان آخر.