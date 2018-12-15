شكرا لقرائتكم خبر عن خصم ٣ أيام لطبيب وعامل في وحدة صحية بالشرقية لتغيبهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، خصم ٣ أيام لطبيب وعامل بوحدة طب الأسرة بشبرا النخلة التابعة لإدارة بلبيس الصحية لتغيبهم عن العمل. جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة لوحدة طب الأسرة بشبرا النخلة التابعة لإدارة بلبيس الصحية للاطمئنان على سير العمل بها في الفترة المسائية وتلاحظ غياب الطبيب المسؤول عن الوحدة، والعامل، ووجه بخصم ثلاثة أيام من الراتب لكل منهم، كما وجه مدير إدارة بلبيس الصحية، ومدير إدارة الرعاية الأساسية تكثيف المرور على الوحدة، والتركيز على حسن سير العمل والخدمة المقدمة للمواطنين.

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