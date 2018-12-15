شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي عن 100 مليون صحة: «أول مرة أشوف رئيس يقول لكل مواطن سلامتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على افتتاح مشروع «إسكان المحروسة 1»، قائلا: «يعد من أعظم المشاريع التي تم افتتاحها في غضون الفترة الأخيرة، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على قدم وساق للقضاء على العشوائيات في مصر، لافتاً إلى أن «مشروع إسكان المحروسة 1 يحتاج جهدًا عظيمًا من الحكومة.. الناس دى مبتلحقش تدفى تحت البطانية»، مشدداً على أن مصر كلها تستطيع أن تنام ولكن هؤلاء لا ينامون إلا وقت قليل من أجل تطوير هذه الدولة.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن مدن الإسكان الاجتماعى الجديدة سواء الأسمرات أو المحروسة 1 أو حتى غيرها تعد حرباً على العشوائيات وحرب على التلوث وتنظيماً للطرق وإنشاء الكبارى، مشددًا على أن «مشروع 100 مليون صحة لم يحدث منذ خلق الكرة الأرضية في أي مكان بالعالم.. أول مرة اشوف رئيس دولة بيقول لكل مواطن سلامتك».