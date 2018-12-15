شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: بدء قبول أوراق معاش «المصريين العاملين بالعراق» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اهتمام الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوي العاملة، بملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 «قبل حرب الخليج» أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة المستمرة، حفاظا على حقوق المصريين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، السبت، بديوان عام الوزارة، عقب وصول وفد عراقي برئاسة على جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بهيئة التقاعد الوطنية، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعد أن تتم مراجعتها وفحصها وتدقيقها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية، والعمل والشئون الاجتماعية العراقيتين.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع وزارتي المالية، والعمل في دولة العراق لبحث ومعرفة كامل استحقاقات المصريين خلال فترة عملهم بالعراق، في القطاعين الحكومي والخاص، ومحاولة تذليل أي عقبة أو معوق أمام عملية صرف المستحقات لمستحقيها.

وقال «سعفان»: «نهدف إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعاملات، خلال فترة عمل اللجنة من يوم غدا الأحد حتى يوم الخميس المقبل»، مشيرًا إلى أن «كل من سيقوم بتقديم أوراقه الثبوتية والتي بدورها ستثبت حقه، عن فترة عمله بالعراق، وبعد تدقيق بياناته من جهة المسئولين، سيتم صرف كامل مستحقاته، مشيرا إلى أن سيتم عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل بعد انتهاء أعمال اللجنة للكشف عن مدى التقدم المحرز، وما تم على أرض الواقع من صرف الحقوق وبذلها لمستحقيها».

وشدد الوزير على أن «الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر، من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991».

وأردف «سعفان» قائلًا: «الوزارة سبق أن أكدت أنها على أتم استعداد لتذليل أية معوقات في هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أية بيانات قد يطلبها الجانب العراقي».

وفي نفس السياق، أكد على جعفر الحلو، مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، أن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعتبر استكمالًا لمجموعة من الزيارات المتبادلة بين الطرفين لبحث هذا الشأن، ومحاولة تذليل كامل العقبات، وتقديم اختصار للجهد والوقت.

وأوضح «الحلو» أن الدفعة الأولى من التحويلات تم صرفها من خلال فرع مصرف الرافدين العراقي، لما يقرب من 400 عامل من العاملين بالقطاع الخاص، وما يقرب من 250 في القطاع الحكومي، مشددا على ضرورة أن يتقدم كل مستحق بكامل أوراقه الثبوتية التي تثبت حقه، ليتم بحث بياناته .

وستقبل الأوراق بديوان عام وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر خلال الفترة من غداً الأحد إلى الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة.