شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: رفع سعر طن القصب لـ1000 جنيه ضروري لمواكبة زيادة تكاليف زراعة المحصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سيف نصر الدين، عضو مجلس النواب بقنا، وعضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن رفع طن القصب لـ1000 جنيه ضروري لمواكبة زيادة تكاليف الإنتاج.

وأضاف النائب في تصريحات صحفية: «منذ 3 سنوات نتحدث في هذا الموضوع، ومستلزمات إنتاج القصب معلومة ومعروفة للجميع».

وتابع: «أتمنى ننحاز للمزارع، لأنه يحتاج إلى أن نقف إلى جواره وندعمه». وقال «نصر الدين»: «أناشد وزراء المجموعة الاقتصادية، الاهتمام بالمزارعين وتحسين أوضاعهم».

كان النائب سيف نصر الدين، تقدم في وقت سابق ببيان عاجل للحكومة للمطالبة برفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه.

وأكد عضو «زراعة البرلمان» أنه تقدم ببيانه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية والتموين والزراعة، مشيرًا إلى أن مزارعي القصب يعانون بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وزيادة أسعار الأسمدة.