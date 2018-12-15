شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعزي إثيوبيا في وفاة رئيسها الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تعزية في وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما ولد جيورجيوس، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب، في البرقية، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل وللشعب الإثيوبي الشقيق.

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