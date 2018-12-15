شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الإثيوبى الأسبق جرما ولدجيورجيس والجنازة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشغل جرما ولدجيورجيس الرئاسة لفترة بين عامي2001 و2013، وقالت السفيرة برتقال ايانو وزيرة الدولة بالخارجية الاثيوبية إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب.

وأضافت الوزيرة أنه سوف يتم اعلان يوم الحداد فى البلاد و دفن جثمانه بما يلق مكانته يوم الأربعاء القادم في كنيسة القداسة السلاسي في العاصمة بحضور كبار الشخصيات والمسؤليين الحكوميين .

يذكر أن الراحل ولد في 28 ديسمبر عام 1924، في مذينة اديس ابابا، وانتخب لمنصب رئيس جمهورية اثيوبيا الفيدرالية عام 2001 واعيد انتخابه في 2007