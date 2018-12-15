شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تواصل المواجهات بين الشرطة الفرنسية و "السترات الصفراء" بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الخليج 365، بث مباشر لقناة سكاى نيوزعربية، لأحدث التطورات باحتجاجات أصحاب السترات الصفراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، والتى تواصل حراكها للأسبوع الخامس على التوالي، فيما شنت الشرطة الفرنسية حملة اعتقالات جديدة بحق المحتجين في باريس، بعد محاولات لتفرقة المحتجين بالمياه والغاز المسيل للدموع.

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تواصل المواجهات بين الشرطة الفرنسية و "السترات الصفراء" بباريس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .