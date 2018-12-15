شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 ملايين قرص كبتاجون مخدر قبل ترويجها فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط حاوية قادمة من إحدى الدول العربية تحتوى على أكثر من 5 مليون قرص كبتاجون مخدر بميناء دمياط البحرى. جاء ذلك استمرارا فى الضربات الاستباقية التى توجهها الأجهزة الأمنية، تستهدف من خلالها إحباط جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكابها.

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