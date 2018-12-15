شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الصيادلة: 20 مرشحا قدموا أوراقهم فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات النقابة أن عدد المرشحين لانتخابات النقابة فى اليوم الأول لبدء تلقى الطلبات وصل إلى 20 مرشحا فى كافة المستويات، مشيرا إلى أن النقابة مستمرة فى تلقى الطلبات حتى 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة، فى بيان، أن عدد المتقدمين على مقعد النقيب العام 3 أعضاء ولعضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة وصل إلى 7 أعضاء، والمستوى العام تحت 15 سنة وصل أيضاً إلى 4 أعضاء، وتقدم للترشح بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 3 أعضاء، إما مقعد وسط الدلتا فوق 15 سنة فتقدم له عضو، وغرب الدلتا فوق 15 سنة عضو، ومنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة عضو، إما منطقة شمال الوجه القبلى تحت 15 سنة ومنطقة جنوب الوجه القبلى فوق 15 سنة لم يتقدم لها مرشحين.

وقد أوضح أن اللجنة تلقت تقارير اللجان الفرعية فى المحافظات وتابعت على مدار اليوم سير عملية تلقى الطلبات و قد انتهى اليوم الأول وشهد إقبال من الصيادلة حيث وصل عدد المرشحين إلى ما يقارب الخمسون مرشحا.

وتصدرت نقابة القاهرة عدد المرشحين حيث تقدم لها فى اليوم الأول 16 مرشح على جميع مستويات النقابة الفرعية

وأوضح أن اللجنة اليوم سارت بسلاسة ولم تتلقى اللجنة أى شكاوى خلال اليوم

وأشار إلى أنه تم انتهاء احداث اليوم الأول عمل محضر غلق لأعمال اللجنه عن اليوم الاول واصدار بيانات توضيحيه تبين تفاصيل أعمال اللجنة.