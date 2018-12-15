شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متابعة عمومية "نقابة البيطريين" تطالب بكيان مستقل للثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن لجنة متابعة توصيات الجمعية العمومية الطارئة فى 23 نوفمبر الماضي، اجتمعت مساء اليوم، السبت، للمرة الثالثة لمتابعة ومناقشة تفعيل توصيات الجمعية العمومية على أرض الواقع والوصول للنتائج.

أشار إلى حضور أعضاء لجنة المتابعة، الدكتور عبدالعزيز الجوهرى عضو مجلس النقابة، دكتورة دينا ممدوح العباسى طبيبة بيطرية، دكتور علاء شعبان عبداللطيف مدير مجزر، دكتور تامر سمير طبيب بيطرى، دكتور شريف محمد صادق طبيب محاجر الإسكندرية، دكتور كريم زكى طبيب بيطرى، دكتور أشرف إبراهيم مدير عام بالطب البيطرى شمال الجيزة، دكتور الحسينى عوض عضو مجلس النقابة.

و أوضح الدكتور على سعد أن لجنة المتابعة اتفقت على المطالبة بكيان مستقل " للصحة البيطرية والثروة الحيوانية " بناءً على الملف الذى سيتم إعداده وتسليمه لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه جارى التجهيز لمؤتمر صحفي، سيتم تحديد موعده الأسبوع القادم مع دعوة القنوات والصحفيين وعدد من المربين المتضررين والأطباء الذين تم الإعتداء عليهم أثناء عملهم بالمجازر لعرض مشاكل الطب البيطري، وسرعة إعداد المذكرة المقدمة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من قبل النقيب العام للنقابة، ومخاطبة وزير الزراعة لتحديد موعد لمقابلته بوفد من أعضاء اللجنة والنقابة العامة، لتفعيل القرار الوزارى ١٣٧٣ لسنة ٢٠١٤، للإشراف البيطرى على المزارع وعضوية المحاجر لعرض مشاكلها ومشكلة ضمها لهيئة سلامة الغذاء، وتشكيل وفد لمقابلة وزير المالية ومخاطبته بشأن العاملين أطباء الشرقية الدفعة الرابعة والصناديق الخاصة.

وتم إعداد خطاب بمعرفة المستشار القانونى للسيد وزير التنمية المحلية لتفعيل قرار الوزارى ١٣٧٣ لسنة ٢٠١٤، بإدراج عقد التشغيل المبرم بين القائم بالتشغيل وصاحب المزرعة والطبيب البيطرى الحر من ضمن أوراق الترخيص لتشغيل المزارع.