الكنيسي يدعو الإعلاميين لتحقيق التوعية بإنجازات الدولة وقضايا الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

دعا حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، اليوم السبت، الإعلاميين إلى ضرورة أن يكون التنافس بينهم كإعلاميين من أجل تحقيق التوعية الشاملة بقضايا الوطن ومشروعات البناء والتنمية والإنتاج، وأن يضعوا أمام الجماهير الإجابات الدقيقة الواضحة حول كل مشروع والرد على التساؤلات المنطقية لماذا وكيف والتكاليف بمصادرها والنتائج المستهدفة، بما يرفع مستوى أدائهم بما يليق برسالتها الإعلامية.

وقال الكنيسي في بيان اليوم السبت: "إن الرئيس السيسي ناشد الإعلاميين ، أثناء افتتاحه المشروعات القومية اليوم ، بأن يتذكروا رسالتهم الحقيقية والعمل على توعية المواطنين بما تحتاجه وتسعى إليه مصرنا الغالية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها".

وأشار إلى أن الرئيس أخذ يشرح أسباب وأبعاد كل مشروع يتم عرضه سواء بالمدن الجديدة أو تطوير المناطق العشوائية أو مشروعات الإسكان الاجتماعي والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير بحيرة المنزلة.