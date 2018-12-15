شاهد.. اقتحام مغارات وحصار أمني في تدريبات طلاب الشرطة والحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

أعلنت وزارة الداخلية، بدء فعاليات التدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية لهذا العام.

وفي فيديو أعده قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، أذاعت خلاله لقطات للبيان العملي المُشترك قام به الطلاب في ميادين التدريب المتطورة بأكاديمية الشرطة.

وأوضحت التدريبات مدى ما وصل إليه الطلاب من مستوى عالٍ في التوافُق والتفاهُم في تنفيذ سيناريوهات تحاكى الواقع الأمني بعمل إغارات متنوعة على مبنى تكتيكي مُستحدث، وقرية عشوائية مُستجدة.

كما شملت التدريبات اقتحام مغارات بمنطقة جبلية مع إعمال التطبيق النموذجي للإنزال بالحبال المُتطورة على المباني ومن أعلى المدرعات، وكيفية عمل مجموعات الحصار مع عمليات إحكام فنون الاستطلاع، ورفع المكان، وجمع المعلومات، وأساليب الإخفاء والتمويه في البيئات الرملية والطينية، والزراعية والمائية بسيكولوجية البقاء في ظروف صعبة لحين إنجاز الهدف في ظل وجود قوات احتياطية للتدعيم، والدفع بها عند الضرورة أثناء المواجهات أو قبل المداهمات.