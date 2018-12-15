أخبار مصر | غدا.. برتوكول تعاون بين "التضامن" و"بنك إيجيبت" لتطوير مكاتب خدمة ذوي الأعاقة

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عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة غادة والي، بروتوكول تعاون مع التجاري وفا بنك ايجيبت من أجل تطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي ذلك غدا الأحد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر وزارة التضامن بالعجوزة.

رئيس بنك مصر: الفوائد البنكية لن تقل رغم انخفاض نسبة التضخم قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الفوائد البنكية لن تقل رغم انخفاض نسبة التضخم، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع انخفاض الضخم منذ فترة ولكن تأخر بسبب الظروف الحالية. وأشار "الأتربي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إلى أن البنك المركزي يراقب مؤشرات التضخم ويجتمع لتحديد سعر الفائدة، ويقوم بتثبيتها منذ فترة.

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