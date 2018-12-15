أخبار مصر | 20 مرشحا قدموا أوراقهم في اليوم الأول لانتخابات الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 مرشحا قدموا أوراقهم في اليوم الأول لانتخابات الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات النقابة، إن عدد المرشحين لانتخابات النقابة في اليوم الأول لبدء تلقى الطلبات وصل إلى 20 مرشحا في كافة المستويات، مشيراً إلى أن النقابة مستمرة فى تلقى الطلبات حتى 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن عدد المتقدمين علي مقعد النقيب العام 3 أعضاء ولعضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة وصل إلى 7 أعضاء، والمستوى العام تحت 15 سنة وصل أيضاً إلى 4 أعضاء، وتقدم للترشح بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 3 أعضاء، إما مقعد وسط الدلتا فوق 15 سنة فتقدم له عضو، وغرب الدلتا فوق 15 سنة عضو، ومنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة عضو، إما منطقة شمال الوجه القبلي تحت 15 سنة ومنطقة جنوب الوجه القبلي فوق 15 سنة لم يتقدم لها مرشحين.

وقد أوضح أن اللجنة تلقت تقارير اللجان الفرعية في المحافظات وتابعت علي مدار اليوم سير عملية تلقي الطلبات وقد انتهي اليوم الأول وشهد إقبال من الصيادلة حيث وصل عدد المرشحين إلي ما يقارب الخمسون مرشحا، وتصدرت نقابة القاهرة عدد المرشحين حيث تقدم لها في اليوم الأول 16 مرشح علي جميع مستويات النقابة الفرعية.

وأوضح أن اللجنة اليوم سارت بسلاسة ولم تتلق اللجنة اي شكاوي خلال اليوم، وأشار الدكتور احمد صلاح هلال، إلى أنه تم انتهاء اليوم الأول وعمل محضر غلق لأعمال اللجنة عن اليوم الأول وإصدار بيانات توضيحيه تبين تفاصيل أعمال اللجنة.