أخبار مصر | جولة مكوكية للعناني بمنطقة سقارة بعد الكشف الأثري (صور)

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قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عقب الإعلان عن كشف مقبرة "واح تي" في منطقة سقارة اليوم بعمل جولة تفقدية بأنحاء المنطقة، ورافقه في جولته سفراء الدول الأجنبية، ما يزيد عن 20 سفيرًا لعشرين دولة وصفهم الوزير بالدول الصديقة، وكذلك الملحقين الثقافيين والإعلاميين لعدد من السفارات. وكذلك رافقه في جولته وفد إعلامي من الصحفيين المصريين والعالميين حيث تجول العناني في مقبرة "واح تي"، والتي تعتبر الكشف الأهم في عام 2018 حيث تعتبر مقبرة كاملة لم تمس، وتحوي 18 تمثالًا محفورًا في الصخر، و5 آيار دفن جاري الكشف عنهم. وكذا زار الدكتور خالد العناني مقبرة ميروركا وهو وزير الملك تتي، والتي تحوي 30 غرفة، وبئر دفن بعمق 12 مترًا، وكذا زار العناني هرم الملك تتي بما يحويه من زخارف نادرة، ونقوش غاية في الروعة، واستمع العناني لآراء العاملين في المنطقة واقتراحاتهم المستقبلية حولها. ورافق الوزير الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير منطقة سقارة، وكامل هيئة المكتب والمعاونين، إضافة للسفراء والوفد الإعلامي.

ننشر خطة الآثار في 2019.. افتتاح أكثر من 20 مشروعا على مستوى الجمهورية وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، خلال كلمته على هامش الإعلان عن اكتشاف مقبرة واح تي في سقارة إن العمل مستمر في 2019 وأعلن عن خطة افتتاحات العام. وأوضح عناني أن خطة 2019 تشتمل على افتتاحات عدة تشمل، وهي: مجموعة مساجد أثرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى مجموعة آثار بالدرب الأحمر، وصيانة وترميم مجموعة من الأديرة بالتعاون مع الكنيسة، والانتهاء من مشروع منطقة أبو مينا الأثرية، وافتتاح مركز زوار أبيدوس وتطوير الموقع العام وخفض منسوب المياه الجوفية في الأوزيريون -مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بكوم أمبو، وبكوم الشقافة. وأضاف عناني أنه سيتم افتتاح 3 قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية ومتحف العاصمة بمتحف الحضارة، والانتهاء من ترميم هرم زوسر - المقبرة الجنوبية، وافتتاح مشروع تأمين وإضاءة البر الغربي بالأقصر. وأشار العناني إلى افتتاح المعبد اليهودي إلياهو هانبي بالإسكندرية، وكذلك افتتاح متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بالغردقة، ومتحف طنطا، ومتحف المركبات الملكية ببولاق، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي. وأيضًا افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية، وكشك الجبلاية بقصر محمد علي بشبرا، ومتحف شرم الشيخ (مرحلة أولى)، ومتحف كفر الشيخ، وقصر البارون إمبان، والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. وكذلك الانتهاء وافتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات، حيث تم الانتهاء تقريبا من المشروع، كما تم توقيع عقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة، والأهرامات ليست للبيع.

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