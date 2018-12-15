مصر | كارثة.. ضبط 14 طن زيوت طعام من مخلفات المصانع بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة.. ضبط 14 طن زيوت طعام من مخلفات المصانع بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 14 طن زيت طعام، مجهول المصدر، داخل مصنع تعبئة زيوت طعام بمنطقة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

قد وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع تعبئة زيوت طعام بمنطقة الهرم، بحيازة وتجميع زيوت الطعام المستخدمة في المصانع، وإضافة مذيبات كيميائية، وإعادة تعبئتها، في عبوات جديدة بتواريخ صلاحية جديدة، وتوزيعها على الأسواق، محققًا أرباح مادية.

وبالاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية بالتنسيق مع مفتشي الصحة، ومداهمة المصنع المشار إليه، وضبط داخله 14 طن زيوت طعام فاسدة ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ضبط 9 أطنان زيت طعام فاسد بالجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 15 عدم حمل شهادة صحية، 8 خبز غير مطابق للمواصفات، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 14 إنتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري ( زيت طعام، خل، طحينة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 9 أطنان و340 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

ضبط 76 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالمرج

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط خالد س، 34سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص كائن ـ دائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر بداخل المخزن على 76 طن زيت طعام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.