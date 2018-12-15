مصر | إحباط ترويج 14 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بأبو النمرس في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 14 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بأبو النمرس في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج 14 طن منظفات صناعية، مجهولة المصدر، وتسبب أمراضا لمستخدميها، بعد ضبطهم داخل مصنع غير مرخص بمركز أبو النمرس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كانت وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص بمركز أبو النمرس، بتصنيع المنظفات الصناعية، من خامات ومنتجات مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستخدام، ومواد كيماوية تسبب أمراضا لمستخدميها.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة استهدفت المصنع المشار إليه، وضبط داخله 14 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستخدام، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.