شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي يكشف فائدة الصوب الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس فارس عيد الخبير الزراعي، فائدة الزراعة بـ«الصوب»، مؤكدًا أن جودة منتجاتها أعلى بكثير عن الزراعة الطبيعية.

جاء هذا خلال استضافته ببرنامج «من سيزرع المليون» الذي يقدمه الإعلامي شعبان بلال على قناة «الصحة والجمال»، مشيرًا إلى أن حصاد الصوب أعلى في القيمة من الزراعة الطبيعية.

وضرب الخبير الزراعي مثالًا بزراعة «الخيار» الذي أكد أنه من الزراعات الحساسة للغاية، وأكثر تعرضًا للأمراض والفيروسات، لافتًا إلى أن زراعته بـ«الصوب» تجعله أعلى قيمة.