شكرا لقرائتكم خبر عن «المسلماني»: اليابان تريد إبهار العالم في تنظيم أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الكاتب السياسي أحمد المسلماني، تجربة زيارته إلى اليابان، للإطلاع على استعدادات الدولة الأسيوية لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال «المسلماني» في تصريحات صحفية، اليوم السبت: «زرت اليوم مقر اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020. إنها خلية طوارئ تعمل على مدار الساعة. العامل الأمني يشكل المحور الرئيسي في التنظيم. قال لي مسؤول في اللجنة: لقد تعاقدنا مع ١٠٠ شركة أمنية كبري».

وأضاف: «قال لي المسؤول الأوليمبي الياباني: إن السلام، والتسامح، وإدارة الأزمات هم المثلث الفكري لحفل افتتاح أولمبياد 2020، لقد سبق أن نظمت اليابان أولمبياد 1964 كانت اليابان وقتها تريد أن تقول للعالم أنها عادت إلى الواجهة من جديد بعد 19 سنة من القنبلة النووية. لكن اليابان الآن باتت قوة عظمي اقتصادية هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم».

وواصل: «قمت بجولة في ردهة المكاتب شاهدت طريقة تقسيم العمل هناك مكتب لدراسة كل الأولمبياد السابقة .هنا سول، وهنا برشلونة، وهنا ريو دي جانيرو حيث يتم بحث كل ماسبق ودراسة كل ما فات».

وتابع: «اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تدرس راحة مئات الآلاف القادمين تجري دراسة الطعام الحلال، وغرف الصلاة المجهزة في سيارات بالنسبة للمسلمين كما تتم دراسة ثقافة جميع القادمين».

واختتم: «تريد اليابان إبهار العالم حسبما سمعت هنا في طوكيو سيكون حفل الإفتتاح عنواناً على اليابان القوية حيث أرقي مستوي للتكنولوجيا في العالم. وحيث أعلي مستوي إبهار أوليمبي على مر التاريخ».