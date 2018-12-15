شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات قطاع التعليم فى الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت خلال كلمته فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات بالجبل الأصفر، أبرز مشروعات قطاع التعليم الأساسي، فى الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018.. وشملت:

الانتهاء من تنفيذ 49.4 ألف فصل، منها 19.8 ألف فصل عام 2018.

الانتهاء من 45 مدرسة يابانية، منها 38 مدرسة عام 2018، بالإضافة إلى 14 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM).

تدريب 1.78 مليون معلم، منهم 854 ألف معلم عام 2018.

محو أمية 2.6 مليون مواطن، منهم 228 ألف مواطن عام 2018

إطلاق استراتيجية تطوير التعليم الأساسي، وتذليل جميع العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدراس، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ.