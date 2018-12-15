شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية الكلدان بالقاهرة تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد بطول 6 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كاتدرائية الكلدان فى القاهرة بنصب وإضاءة شجرة الميلاد الضخمة، والتى يصل طولها إلى 6 أمتار خارج مبنى الكنيسة فى كاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما للكلدان للكاثوليك فى القاهرة. وقال المدبر البطريركى الأب بولس ساتى، خلال إقامة شجرة الميلاد، إن إشعياء النبى ذكر فى الكتاب المقدس:"الشعب الجالس فى الظلمة ابصر نوراً عظيماً"، وتحدث فى كلمته حول معاني شجرة الميلاد ورسالة السلام التى جلبها يسوع المسيح بميلاده للعالم. ونوه ساتى، إلى أن مصر أعطت الأمن والأمان للعائلة المقدسة عند هروبها من وجه هيرودوس، ودعا الأب بولس الجميع للصلاة وبارك الشجرة بالماء المقدس وأضائها بالتصفيق والزغاريد.

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