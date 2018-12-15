أبوشقة: مقار الوفد مفتوحة أمام مبادرة فيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل حكومة ظل وفدية.

وأضاف أبوشقة، خلال مؤتمر صحفي، السوم السبت، أن حكومة ظل الرفد ليس هدفها أخذ مكان الحكومة وإنما مساعدتها وتقديم حلول للمشكلات كما يحدث في الدول المتقدمة الديمقراطية.

وأوضح رئيس الحزب، أن الوفد سيتواجد مع طلاب المدارس في بداية كل عام دراسي بالتعاون مع الوزارات المختصة لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين.

واعلن رئيس الحزب، أن مقار حزب الوفد مفتوحة أمام مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والتي تهتم بصحة وحياة المواطنين في مختلف المحافظات.