الآثار: مد المعرض الأثري بسقارة لمدة شهر مجانا للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار مد المعرض الأثري المقام بمتحف "ايمحتب" بمنطقة سقارة لمدة شهر آخر مجانا للجمهور.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح اليوم السبت، إنه تم مد هذا المعرض نظرا للإقبال المتزايد من الجمهور على المعروضات التي تضمنت أكثر من 200 قطة محنطة المعبودة "باستيت".

وأضاف أنه من ضمن المعروضان 200 مومياء جعران تعد من أندر المومياوات ، وجعارين محنطة كبيرة،ومومياء لتمساح لأول مرة في منطقة سقارة ، ومومياء لثعبان الكوبرا وذلك من نتائج اكتشاف البعثة الأثرية المصرية لـ7 مقابر بسقارة في نوفمبر الماضي. ​