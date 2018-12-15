أخبار مصر | إسلام الغزولي: اهتمام الإعلام المصري بالعمل التطوعي إطار مهم وإيجابي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام الغزولي: اهتمام الإعلام المصري بالعمل التطوعي إطار مهم وإيجابي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادي روتاري هيليوبوليس الكوربة، إسلام الغزولي، إن اهتمام الإعلام المصري بقضايا المجتمع وتفعيل العمل التطوعي، إطار مهم وإيجابي نحو دعم وتنمية المجتمع، ويخدم توجهات الدولة المصرية ومجتمعها الذي يحتاج إلي العمل التطوعي.

جاء ذلك في إدارته للجلسة النقاشية: "الإعلام ودوره في إظهار العمل التطوعي"، فى إطار أعمال ندوة "الصورة العامة لروتاري 2018- 2019"، بمشاركة الكاتب الصحفي محمد مسلم، ومروان قدري، المذيع بإذاعة "ميجا إف أم"، و مروة الجابوري، رئيس نادي روتاري الإسكندرية "لايت هاوس".

وأكد الغزولى، علي أن المتطوع يحتاج لإظهار عمله فى الشارع لتفعيله، وتسليط الضوء عليه، لتحقيق أكبر قدر إيجابي للمستفيدين، الذين تتم من أجلهم المشروعات الخدمية والتطوعية، قائلا:" الأعمال التطوعية والخدمية فى حاجة لتسليط الضوء عليها".

من جانبه قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، إن الإعلام له دور مهم وفعال نحو إظهار كل الأعمال التى تتم والتركيز عليها، وتوصيلها للرأي العام، وأي إهمال من قبل المؤسسات نحو دور الإعلام يعد تقصير يؤثر عليه بالسلب فى دوره بالمجتمع.

وأكد مسلم علي أن الإعلام طوال الفترات الماضية كان مشغول بالقضايا السياسية وظروف بعينها مرت بها الدولة المصرية، والتركيز علي العمل التطوعي والخدمي كان قليل، ومن ثم الوضع اختلف الآن فى ضرورة التوجه نحو دعم العمل الخدمى والتطوعي بعد استقرار الأوضاع فى مصر.

ولفت مسلم، إلي ضرورة تفعيل دور المنسقين بوسائل الإعلام من قبل أندية روتاري، وإعطائهم الدورات التدريبية المؤهلة لذلك، وأن يتم دعوة وسائل الإعلام فى المشروعات التى يتم افتتاحها من قبل أندية روتاري، وعدم اقتصار الدعوات على الندوات، مشيرا إلي أن التواصل الجيد بين أندية روتاري والإعلام سيزيل أي فجوة قائمة .

وبشأن الخلط بين العمل الإعلاني والإعلامي فى التعامل مع أندية روتاري قال مسلم: "هذه إساءة للعاملين ولابد من التفريق الواضع بين الأعمال الإعلانية والإعلامية"، مشيرا إلي أن الإعلام دوره واضح وصلاحياته واضحة أيضا".

من ناحيته مروان قدري، المذيع بإذاعة "ميجا إف أم"، إن إعادة صياغة الصورة الإعلامية عن أندية روتاري لدي الرأي العام ضرورة، تتضمن وجود كوادر روتارية قادرة علي التعامل مع الإعلام وتدرك الموضوعات التى يتم طرحها.

وقالت مروة الجابوري، رئيس نادي روتاري الإسكندرية "لايت هاوس": "الإعلام دوره محورى فى نجاح أى نشاط خدمي وتطوعي ومن ثم ضرورة تفعيله مع أندية روتاري أمر هام"، مشيرة إلي أن الأندية تقوم بأعمال ومشروعات تهم المواطن ومن ثم فهي تخدم توجهات الدولة المصرية".

وفى نهاية اللقاء قال إسلام الغزولى، رئيس الجلسة، بأنه تم الوصول لعدة توصيات متضمنة إعادة الصياغة للصورة الذهنية لأندية روتاري لدي الإعلام، ودعوة وسائل الإعلام فى افتتاح المشروعات التى تتم، واختيار الموضوعات التى يتم طرحها للإعلام، وأيضا تدريب الكوادر الروتارية فى التعامل مع الإعلام"، فيما تم تكريم القائمين على الجلسات الثلاث التى تمت بالندوة.