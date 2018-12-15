أخبار مصر | "الكنيسي" يدعو جموع الإعلاميين إلى التنافس في تحقيق التوعية الشاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكنيسي" يدعو جموع الإعلاميين إلى التنافس في تحقيق التوعية الشاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه للمزيد من المشروعات العملاقة من جديد، يناشد الإعلاميين بأن يتذكروا رسالتهم الحقيقية، والعمل على توعية المواطنين بما تحتاجه و تسعى إليه مصر، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.

وأضاف في بيان له، أن الرئيس أراد أن يضرب لنا المثل وأخذ يشرح أسباب وأبعاد كل مشروع يتم عرضه، سواء بالمدن الجديدة أو تطوير المناطق العشوائية أو مشروعات الإسكان الاجتماعي والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير بحيرة المنزلة.

وتابع: "نحن باسم نقابة الإعلاميين، نؤكد على ما دعا إليه الرئيس مجددًا ونرجو أن يكون التنافس بيننا كإعلاميين في تحقيق التوعية الشاملة بقضايا ومشروعات البناء والتنمية والإنتاج، فنضع أمام الجماهير الإجابات الدقيقة الواضحة حول كل مشروع، والرد على التساؤلات المنطقية، وهي لماذا وكيف والتكاليف بمصادرها والنتائج المستهدفة، هكذا زميلاتنا وزملاءنا يرتفع مستوى أدائنا بما يليق برسالتنا الإعلامية".