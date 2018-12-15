أخبار مصر | "الكنيسي" يدعو جموع الإعلاميين إلى التنافس في تحقيق التوعية الشاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكنيسي" يدعو جموع الإعلاميين إلى التنافس في تحقيق التوعية الشاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه للمزيد من المشروعات العملاقة من جديد، يناشد الإعلاميين بأن يتذكروا رسالتهم الحقيقية، والعمل على توعية المواطنين بما تحتاجه و تسعى إليه مصر، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.
وأضاف في بيان له، أن الرئيس أراد أن يضرب لنا المثل وأخذ يشرح أسباب وأبعاد كل مشروع يتم عرضه، سواء بالمدن الجديدة أو تطوير المناطق العشوائية أو مشروعات الإسكان الاجتماعي والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير بحيرة المنزلة.
وتابع: "نحن باسم نقابة الإعلاميين، نؤكد على ما دعا إليه الرئيس مجددًا ونرجو أن يكون التنافس بيننا كإعلاميين في تحقيق التوعية الشاملة بقضايا ومشروعات البناء والتنمية والإنتاج، فنضع أمام الجماهير الإجابات الدقيقة الواضحة حول كل مشروع، والرد على التساؤلات المنطقية، وهي لماذا وكيف والتكاليف بمصادرها والنتائج المستهدفة، هكذا زميلاتنا وزملاءنا يرتفع مستوى أدائنا بما يليق برسالتنا الإعلامية".
وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.
وافتتح الرئيس السيسي مشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1" كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعي في أبو رديس بجنوب سيناء.
وافتتح الرئيس السيسي أيضا، أكبر محطة تحلية مياه في جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء، التي قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.
وافتتح الرئيس السيسي محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.
وأعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق العامة، أنه يتم افتتاح 20 ألفا و650 وحدة سكنية ضمن 10 مشروعات في مدن مختلفة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وهذه المشروعات متكاملة بها أحسن مستوى جودة الحياة وكاملة الخدمات ووسائل الترفيه والمراكز الصحية، والمدارس والحضانات.
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