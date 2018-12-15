أخبار مصر | وزير القوى العاملة يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والعراق‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والعراق‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على عمق العلاقات بين مصر والعراق، لافتا إلى أن الجانب العراقى يحاول بقدر الإمكان انجاز أكبر عدد من المستحقين للمعاشات التقاعدية .

وأوضح "سعفان" خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة منذ قليل، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل؛ للإعلان عن تفاصيل عمل الوفد العراقى خلال زيارته لمصر .

وكشف وزير القوى العاملة، أن الوفد خلال فترة زيارته للقاهرة التي تمتد لمدة أسبوع بداية من غدا الأحد وحتى الخميس، في استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدني في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول علي المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة على أتم استعداد لتذليل أي معوقات فى هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أى بيانات قد يطلبها الجانب العراقى دون ان يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التى ليس لهم دخل فى تأخير صرف معاشاتهم فيها.

ويضم الوفد العراقي، أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي ، وعادل كريم عاكول بالهيئة.