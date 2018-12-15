مصر | ضبط نصاب ادعى قدرته على استخراج بطاقات التموين للمواطنين بالمنتزه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط نصاب ادعى قدرته على استخراج بطاقات التموين للمواطنين بالمنتزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط نصاب ادعى قدرته على استخراج بطاقات التموين للمواطنين بالمنتزه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدعو "عجمي. إ. أ" سن 54، مقيم منطقة طوسون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بالتواجد أمام مكتب تموين المنتزه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وتقاضيه مبالغ مالية من المواطنين المترددين على المكتب المشار إليه، مقابل إنهاء إجراءات استخراج بطاقات التموين الخاصة بهم وذلك بدون ترخيص من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمعرفة الإدارة بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين حال تواجده أمام مكتب التموين المشار إليه وضبطه حال تقاضيه مبلغ مالي وقدره 100 جنيه من المدعو "بخيت. ع. ع" سن 41، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، مقابل إنهاء إجراءات استخراج بطاقته التموينية، وتبلغ من عدد 7 أشخاص آخرين بمحل ضبطه، بقيام المتهم المذكور بتقاضي مبالغ مالية منهم مقابل إنهاء إجراءاتهم المتعلقة ببطاقات التموين الخاصة بهم.

وضبط بحوزته مبلغ 1400 جنيه وبداخل السيارة خاصته 937 كعب استمارة للطلبات المقدمة للمكتب من المواطنين راغبي استخراج بطاقات التموين وعدد 10 استمارات طلبات مواطنين لم تقدم لمكتب التموين.

وبمواجهة المتهم علل سبب تواجده بمكان ضبطه لمساعدة المواطنين على استخراج بطاقات التموين دون مقابل مالي منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

