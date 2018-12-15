شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر «المصري اليوم» قصته.. «أطفال المنصورة» تتبنى حالة الطفل «يوسف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبنى الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، حالة الطفل يوسف هانى محمد (عُمر سنة) من محافظة السويس، ولا يتعدى وزنه ٥ كجم بسبب إصابته بفشل كلوى وليدى مزمن، وذلك بعد نشر قصته في «المصرى اليوم» من خلال موقع «شارك».

وكانت «المصرى اليوم» نشرت قصة الطفل الذي لم يتمكن والده من علاجه بسبب ظروفه الصعبة واضطراره لبيع اجهزة البيت والورشة خاصته للإنفاق على علاج الطفل منذ ولادته ورفضته مستشفى أبوالريش وكذلك مستشفى التأمين الصحى بالسويس لعجزه عن توفير تكاليف العلاج، كما يعانى الأب من ورم بالمخ يمنعه من العمل ولايجد قوت يومه.

وتواصلت «المصرى اليوم» مع الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، والذى رحب بتولى المستشفى علاج حالة الطفل مؤكدا أن بالمستشفى وحدة علاج الكلى والتى تضم ٤ عيادات يتردد عليها نحو ٣٠ ألف طفل لتلقى العلاج بخلاف وحدة الغسيل الكلوى التي يتردد عليها ٦٠٠ طفل لإجراء عمليات الغسيل ٣ مرات إسبوعيا.

واستقبل الدكتور الرفاعى الطفل ووالده ووالدته بالمستشفى، اليوم السبت، وأجرى له كافة التحاليل والأشعات ووقع الكشف الطبى عليه بنفسه، وأكد أن الطفل يعانى من فشل كلوى وليدى مزمن مولود به ويحتاج لعملية زرع كلى ويسبقها تحضير عدة شهور للعملية لتجهيز الطفل من خلال برنامج علاج وأدوية تتكلف شهريا ٥٠٠٠ جنيه بينما تتكلف عملية الزرع ٦٠ ألف جنيه.

وقال مدير مستشفى الأطفال لـ«المصرى اليوم»: «الحالة دى أصبحت بتاعتنا واحنا متكفلين بها من موازنة المستشفى، وسنبدأ عملية صرف الدواء له فورا لتجهيزه للعملية وسيتم خلال تلك المرحلة زيادة وزنه بحيث لايقل وزن الطفل عن ١٥ كيلو قبل العملية بالإضافة لعلاج الأنيميا لأنه لايجوز نقل الدم قبل الزرع حتى لاتنشأ أجسام مضادة بالجسم ترفض الكلى الجديدة».

وأضاف: «المستشفى تخدم ٧ محافظات بالدلتا بخلاف بعض محافظات الصعيد والعريش ويأتى لها مرضى أطفال من خارج مصر من السعودية وسوريا وليبيا والسودان والأردن كما يوجد بها ١٢ وحدة متخصصة وليس تخصص واحد مثل بعض المستشفيات الشهيرة ويضم 440 سرير فقط و10 أسرة عناية و20 حضانة و3 غرف عمليات ونسبة الإشغال بالمستشفى 100 % وفترة خلو السرير لاتتعدى عدة ساعات قليلة حيث تستقبل المستشفى سنويا اكثر من 41 ألف حالة واستقبل قسم الكلى والكبد 74 ألف حالة ولم يتكلف المريض سوى ثمن تذكرة الدخول».

وتابع: «كما تم إجراء 81 ألف تحاليل دم و14 ألف و700 تحليل باراسيتولوجى و5480 تحليل مناعة و107 ألف تحليل لأمراض الدم و25 ألف تحليل أمراض وراثية و84 ألف تحليل ميكروبيولوجى وتم اجراء 8400 جلسة غسيل كلوى خلال عام وهو أكبر رقم في جميع مستشفيات شمال مصر و800 منظار جهاز هضمى و60 قسطرة قلب وغيرها من الخدمات الطبية والمستشفى تملك طاقم من أساتذة طب اطفال على اعلى مستوى وأفضل طاقم تمريض ونقدم خدمة مميزة في ظل امكانيات محدودة».

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تفقد وحدة الكلى والغسيل الكلوى بمستشفى الأطفال خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الدقهلية وأشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال ورصد ٨٠ مليون جنيه لإنشاء دورين بالمستشفى لزيادة طاقة أقسام الغسيل الكلوى وزرع الكلى والحضانات والعناية المركزة وجراحة القلب بنسبة ٣٠٠% للقضاء على قوائم الإنتظار.

وقال الرفاعى: «نحتاج أضعاف هذا المبلغ لتوفير التجهيزات وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى المترددين على المستشفى ولذلك نطالب دائما المجتمع المدنى وأهل الخير بدعم المستشفى».