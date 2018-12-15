شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تحتفي بالجراح الساحر.. وصاحب الخبرات الثلاث.. وأصغر مدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بخبراتهم ونجاحاتهم جاءوا للمشاركة في تطوير التعليم في وطنهم الأم، لم يتوقفوا كثيرا أمام الإمكانات، جاءوا ملبين دعوة مصر التي وجهتها لهم السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ليساهموا بخبراتهم وعلمهم ونجاحاتهم في المؤتمر الوطني الرابع لعلماء وخبراء مصر في الخارج، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة الغردقة في 17 ديسمبر الجاري، تسلحوا بخبراتهم الأكاديمية، ووضعوا حب مصر تاجا فوق رؤوسهم، ساعين جميعًا لتقديم أفضل ما عندهم لخدمة وطنهم الأم.

الدكتور كريم أبوالمجد، رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء في مستشفى كليفلاند الأمريكية، أطلق عليه الأمريكيون لقب «الساحر» داخل غرفة العمليات، يعقد تدريبات لجراحي مصر على إجراء الجراحات الدقيقة للجهاز الهضمي.

تقلد الجراح المصري العالمي العديد من المراكز المرموقة فهو رئيس مركز كليفلاند لزراعة الأعضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مركز زرع وإعادة تأهيل الأمعاء في معهد توماس أي. ستارزل، وأستاذ الجراحة بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، وأستاذ الجراحة في معهد توماس أي. ستارزل.

وقام بتأسيس أكبر مركز متخصص في زراعة الأمعاء والأحشاء بجامعة بيتسيبرج، وبرع في جراحات الجهاز الهضمي، ويحرص على حضور عدد من الجراحين المصريين أثناء الجراحات التي يجريها في مصر لتدريبهم على الأسلوب الخاص به في إجراء الجراحات.

الدكتور عمرو حسانين، أستاذ مساعد باحث في قسم العلوم والتكنولوجيا البيئية في جامعة مريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، متخصص في تدريب الطلاب على البحث العلمي السليم والمتطور.

حصل على الماجستير والدكتوراة في هندسة البيئة الحيوية وهندسة الطاقة من جامعة الزراعة والغابات في شمال غرب الصين، كان بحثه لرسالة الدكتوراة عن تأثير استخدام خلية التحليل الكهربائي الميكروبي على أداء عملية التحلل اللاهوائي من حيث إنتاج الطاقة المستدامة وتعزيز معالجة النفايات.

تتنوع خلفيته الأكاديمية نظرًا لأنه التحق بالمدارس في ثلاث دول مختلفة، فقد حصل على شهادته الجامعية من جامعة قناة السويس في مصر، والماجستير والدكتوراة من جامعة الزراعة والغابات في شمال غرب الصين، ويتمتع بخبرة تمتد على مدى أحد عشر عامًا من التدريس المتنوع للطلاب على مستوى الجامعة.

خلال هذه الفترة، قام بتدريس 14 دورة مختلفة بنجاح، واكتسب خبرات كبيرة في الدراسة والتدريس في مصر، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، جعلته يفكر في القضايا على المستوى الدولي وبطريقة أكثر احترافية في التعامل مع مختلف الثقافات، وسمحت له بتطبيق المفاهيم التي تعلمها في الفصل الدراسي وعلمته تقنيات البحث وفتحت عينيه على إمكانية إجراء البحوث في المستقبل.

الدكتور عمرو الأمام عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لشركة أيسكو العالمية، وهو أحد أهم رواد الأعمال العالميين وأصغر رئيس تنفيذي مصري لشركة أمريكية، وتخصصت شركة أسيكو في مجال الاتصالات تقوم بابتكار وتصنيع أجهزة الاستقبال اللاسلكي القائمة على تكنولوجيا موجات الراديو.

يعد المشرف الأول في العالم على تنمية وتنفيذ تكنولجيا السوبر كوندكتور فيلتر Super Conductor filter، وذلك منذ أن بدأ تنفيذه عام 1996.

وسجَّل أكثر من مائة براءة اختراع في الولايات المتحدة والعالم، واعتُبِرت شركة أيسكو واحدة من أكثر خمس شركات ابتكارا في شيكاجو سنويا بناء على اختراعاته في الخمس سنوات السابقة «2014-2018».