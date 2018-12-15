شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح توسعات جديدة بمستشفى أبو الريش الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غرف الغزل بوحدة القلب والصدر بمستشفى أبوالريش الياباني للأطفال التابعة لجامعة القاهرة، كما اجري زيارة تفقدية للمستشفى، وخاصة وحدات الرعاية المركزة والقلب، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير عام المستشفيات بجامعة القاهرة، والدكتورة رشا عمار مديرة مستشفى أبوالريش المنيرة.

وأكد «عبدالغفار»، خلال كلمته أثناء الافتتاح، على حرصه الدائم في التواجد داخل المستشفيات خاصة عندما يتعلق بتوسعات جديدة بالتعاون وبدعم من منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن ما يحدث من عمل بمستشفى أبوالريش من تكامل بين المجتمع المدني، والدكتورة نوال الدجوي، التي تبرعت بتكلفة الغرف وبين العاملين بالمستشفى من أساتذة وهيئة تمريض يعد ملحمة جماعية.

وشدد عبدالغفار، أن مهما حدث من توسعات جديدة لن نستطيع إرضاء جميع المترددين خاصة وأن المستشفيات الجامعية تخدم ملايين المرضي في مصر وبالتالي لن نستطيع أن نرضي الجميع أو نقصر مع أي من المرضي سواء بسبب السعة الاستيعابية أو الميزانيات المحدودة، مشيرًا إلى إنه بالرغم من ذلك إلا أن هناك محاولات دائمة لتقديم أفضل الخدمات وارضاء ما نستطيع من المرضي المترددين على المستشفيات.

فيما قالت الدكتور رانيا حجازي مديرة مستشفى ابوالريش الياباني، أن الغرف الجديدة هي 3 غرف للعزل بقسم القلب والصدر بما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للوحدة ما بين 20 إلى 30% وهو ما يساهم في تقليل قوائم الانتظار خاصة وأن هذا التخصص من التخصصات التي تسبب مشكلات كبيرة في مجال طب الأطفال في مصر، موضحًا أن التوسعات الجديدة بتكلفة 4 ملايين جنيه من بينها 2 مليون جنيه تبرع من الدكتورة نوال الدجوي و2 مليون من صندوق الزكاة.

فيما قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة طب القصر العيني، أن تبرعات المجتمع المدني تلقي بمسؤولية مضاعفة على إدارة المستشفيات بحيث يتم توجيهها للأماكن التي تحتاج إليها بقوة وفي نفس الوقت يكون له مدود واضح وملموس على خدمة المرضي والمترددين على المستشفيات.

وأشارت الدكتورة غادة اغا مديرة وحدات غرف العزل، أن إنشاء مثل هذه التوسعات بمثابة الحلم خاصة وأنها ستساعد في سرعة شفاء المرضي وتقليل مدد تواجدهم داخل المستشفى، مشيرة إلى أن ميزانية المستشفى لا تكفي الا3 أشهر فقط فيما يتم استكمال العمل بجهود ودعم المجتمع المدني، موضحة أبرز مشكلات أمراضي القلب في مصر ناتجة من الأمراضي الوراثية بسبب زواج الأقارب، خاصة أن هناك على الأقل 25 ألف طفل سنويًا يولدون بعيوب خلقية في القلب فيما تقتصر السعة الاستيعابية على 15 ألف عملية فقط بما يؤدي إلى وفاة العديد من الأطفال.

وقالت الدكتورة نوال الدجوي: «ما قمت به عمل عام ودور وواجب على كل مصري قادر على ذلك خاصة وانه لا يوجد أنبل وأشرف من أن تكون سبب في علاج طفل».

وحاولت سيدة الدخول إلى المؤتمر لتقديم شكوى إلى وزير التعليم العالي وهو الأمر الذي استجاب له الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير عام المستشفيات وخرج للقائها وحاولت حل مشكلتها سريعة.