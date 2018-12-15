شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يوضح حقيقة تخصيص 1.3 مليار جنيه لترميم الآثار اليهودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن هناك العديد من الشائعات المغلوطة التي تناقلتها وكالات الأنباء والصحف خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده بمنطقة سقارة الأثرية صباح السبت، أن من أبرز هذه الشائعات ما تردد عن تخصيص مليار وثلاثمئة مليون جنيه مصري لترميم الآثار اليهودية في مصر.

وتابع: «الحقيقة أنه تم تخصيص هذا المبلغ لترميم 8 مواقع أثرية في مصر، من بينهم المتحف اليوناني الروماني، والمعبد اليهودي بالأسكندرية، ومتحف الآثار الإسلامية برشيد، وقصر البارون وغيرهم».