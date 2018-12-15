شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة ترصد إنجازات الإسكان وتطوير العشوائيات في «الطريق إلى المستقبل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، السبت، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «الطريق إلى المستقبل».
ويرصد الفيلم التسجيلي، الدور الذي قامت به مصر في ملف الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات، والمدن الجديدة على مستوى محافظات الدولة.
شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة ترصد إنجازات الإسكان وتطوير العشوائيات في «الطريق إلى المستقبل» (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .