شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة ترصد إنجازات الإسكان وتطوير العشوائيات في «الطريق إلى المستقبل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، السبت، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «الطريق إلى المستقبل».

ويرصد الفيلم التسجيلي، الدور الذي قامت به مصر في ملف الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات، والمدن الجديدة على مستوى محافظات الدولة.