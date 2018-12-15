شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: عودة ١٨٤ ألف مستفيد لصرف الدعم.. وإصدار ٨٥ ألف بطاقة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عن قبول تظلمات المرحلة الثانية بشهر ديسمبر لعدد (١٣٣ ألف بطاقة) بإجمالي ١٨٤.٥ ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر، بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر ٢٠١٨، حيث تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها، والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه لن يضيع حق أي مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة «أداء الخدمة» وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة، ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل اسبوعي، واى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء في صرف الخبز أو التموين.

وأكد المصيلحى، أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ في الرقم القومي أو ارقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التي بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أي مواطن فقد تم فتح باب التطلمات من خلال مكاتب التموين.

من ناحية أخرى، تعلن وزارة التموين عن إصدار وتسليم عدد (٨٥ ألف) بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالي (١٩٣.٥ ألف مستفيد) جديد تم تسليمهما للمواطنين وإدراجهم في قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجارى، وذلك في اطار حرص الوزارة على تسليم هذه البطاقات بعد طباعتها للمواطنين من خلال مكاتب التموين حتى يتمكنوا من صرف مقراراتهم التموينية بشكل منتظم.

وأكدت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع في التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة اموال الدعم.