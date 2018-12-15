شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الهدف من مشروعات تحلية المياه هو المحافظة على البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أن الهدف من مشروعات تحلية المياه هو المحافظة على البيئة ووضع شروط صحية حقيقية.

وقال الرئيس- خلال مداخلة مع اللواء عاصم عبدالله شكر مدير إدارة المياه خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية السبت- إن إنشاء محطتي معالجة وتحلية المياه (بحر البقر) و(المحسمة) كان ضروريا لحماية بحيرتي (المنزلة) و(التمساح) من المياه الملوثة التي كانت تتلف البيئة بهما وتؤثر بالسلب على الحياة المائية.

وأضاف السيسي أنه عند تخطيط وإنشاء مشروعات قومية يتم ذلك بناء على خطط متكاملة، فإنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف لا يقتصر الهدف منه على تحلية المياه فقط بل تشمل أهدافه الحفاظ على البيئة ووضع الشروط الصحية الحقيقية للحفاظ على البحيرات مثل بحيرة المنزلة.

وتابع أنه يرغب في تنبيه بعض المسؤولين إلى أهمية مشروعات معالجة وتحلية التي تنقذ بحيرة مثل المنزلة البالغ مساحتها 250 ألف فدان من مياه الصرف التي كانت تتلف البيئة المائية بها وتتسبب في فساد الأسماك التي تطرح للمواطنين، وطالب الرئيس السيسي وزير الري والمحافظين والمسؤولين عن الثروة بإدراك أن المشروع قومي وأنه يستهدف المصلحة العامة.

وقال الرئيس إن مصالح 100 أو ألف من أصحاب المزارع السمكية الحالية قد تضار جراء مشروع تطهير بحيرة المنزلة، وأن الخطة تشمل إنشاء مزارع سمكية على أعلى مستوى بديلا عن الأسلوب البدائي المستخدم من قبل مالكي المزارع السمكية في بحيرة المنزلة، والذي يدمر مستقبل البحيرة وحقوق الأجيال القادمة.

وأردف أن تكلفة إنشاء محطة معالجة المياه تبلغ 18 مليار جنيه سيتم تدبيرها حتى لا نهدر المياه التي كانت تلوث البحيرة ونستفيد منها بعد معالجتها، والتي كانت كمياتها تبلغ ما بين 8 و9 ملايين متر مكعب يوميا.

ورد عليه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأن كميات مياه الصرف التي كانت تصل البحيرة يوميا تبلغ 12 مليون متر مكعب من 5 مصارف، موضحا أن مصرف بحر البقر به 8 مصارف تم أخذ 5 منها وتجري دراسة الثلاثة الباقية بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي على رد اللواء كامل الوزير بقوله «أنا بس بقولكم عشان الناس تعرف ان في حاجة بتتعمل.. والله اللي بيتعمل في مصر ده غير مسبوق وفيه كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى».