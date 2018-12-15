شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد موقع حريق حقل عسل برأس سدر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، موقع حريق بريمة الحفر التابعة لشركة ميديتيرا الكندية المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول برأس سدر، ورافقه عدد من القيادات بقطاع البترول والقيادات الأمنية والتنفيذية بجنوب سيناء.

وقال وزير البترول إنه تقرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحريق بمقر الشركة الرئيسي لحين إخماد الحريق.

ونشب الحريق أمس نتيجة تدفق مفاجئ لزيادة ضغط الغاز ما أدى لحدوث الحريق حسب تصريحات حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول.

وقالت غرفة عمليات جنوب سيناء إن النيران المندلعة بدأت في الانخفاض نتيجة تضافر الجهود بين جهات عديدة للإطفاء، فيما أعلن المحاسب على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، أن المدينة لم تتأثر من الدخان، المتصاعد من الحريق حيث يبعد عن المدينة ٢٥ كيلو متر في عمق الجبل.

وشاركت 6 سيارات إطفاء من محافظة السويس في الحريق، بينهم ثلاث سيارات تابعة للدفاع المدني بالسويس، وثلاث سيارات تابعة لشركات بترول قطاعي عام وخاص بالمحافظة.

وعقد الملا اجتماعًا ضم المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشؤون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور محسن النوبي رئيس الشركة العامة للبترول والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل ومسؤولي الأمن الصناعي والأمن بالوزارة وشركات المنطقة الجغرافية البترولية، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على برنامج العمل لإطفاء البئر الذي يتم حاليًا انحساره والسيطرة عليه بواسطة سيارات الإطفاء ووسائل مكافحة الحريق التابعة لكل من شركات قطاع البترول والقوات المسلحة وقوات الدفاع المدني.

وقرر وزير البترول تشكيل لجنة فنية قانونية على أعلى مستوى لمعرفة أسباب الحريق والآثار الناتجة عنه، وأشاد بتضافر جهود الجميع سواء العاملين بقطاع البترول أو قوات الدفاع المدني أو القوات المسلحة في أعمال السيطرة على الحريق.

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر

حريق حقل عسل برأس سدر